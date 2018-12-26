Матвиенко выступила за увеличение числа женщин в органах власти

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая во время встречи главы российского государства Владимира Путина с руководством Госдумы и Совфеда, во вторник, 25 декабря, высказалась за увеличение числа женщин в органах государственной власти РФ, пишет "Московский комсомолец".
Матвиенко подчеркнула, что в российском внешнеполитическом ведомстве до сих пор нет ни одной женщины-посла.
"Даже в африканских государствах такого нет", — заявила Матвиенко.
Она подчеркнула, что отбор на высокие должности в российские властные структуры должен проводиться не по гендерному признаку, а по уровню профессионализма.
"Да и в этом зале нас сегодня не густо — среди и депутатов, и сенаторов", — добавила Матвиенко.
Комментарии
Тогда всех нас ждут пушной северный зверек!
И её ждёт судьба Поклонской.
Пенсия ее ждет и никак не дождется.
Видать ей поговорить не с кем.
Остальные женщины либо родют детей либо воспитывают внуков
Ой не надо. Это будет полный п.....
Женщины всегда были умнее мужчин, да и работали лучше.