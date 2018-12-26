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Подросток 16-ти лет пострадал в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске, сообщили 26 декабря в республиканском МВД.
Авария случилась накануне в районе дома № 117 по проспекту Коммунистическому, когда 33-летний местный житель, управляя автомобилем Kia Picanto, допустил наезд на юного пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.
"В результате ДТП подросток с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Водитель автомобиля был трезвый. В отношении него вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ст.12.18 КоАП РФ "Непредоставление преимущества в движении пешеходам", — уточняют в полиции.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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