Фото: "СГК"
Барнаул после Рубцовска может стать еще одним муниципалитетом в Алтайском крае, который перейдет на новую модель рынка тепловой энергии, так называемую "альтернативную котельную". 24 декабря администрация города Барнаула направила в АКЗС соответствующее обращение, которое будет рассмотрено уже на ближайшей сессии в 2019 году. После рассмотрения документов депутатами парламента, одобрения правительством края, федеральными структурами, предложение об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения будет направлено в правительство страны, которое и примет окончательное решение об утверждении нового порядка ценообразования на тепло в муниципалитете. Ориентировочно это может произойти к 2020 году. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции рассказал директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов.
По его словам, благодаря этому решению энергетики за 10 лет смогут инвестировать в тепловые сети краевой столицы порядка 6 миллиардов рублей, что позволит снизить количество порывов на теплосетях, аналогичных происходившим в начале декабря. В СГК планируют начать масштабный капитальный ремонт теплосетей уже в 2019 году, не дожидаясь решения правительства страны о переходе на новую модель рынка тепла. По такому же принципу компания работала в другом алтайском муниципалитете — городе Рубцовске — где СГК начала масштабную реконструкцию и перекладку тепловых сетей и наращивание мощности Южной тепловой станции, не дожидаясь подписания распоряжения правительством РФ.
Как пояснил директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс, в 2019 году энергетики намерены отремонтировать 40 километров сетей. Для сравнения, в этом году в рамках капитального ремонта было переложено только 3 километра, в рамках текущего — 11 километров. На эти цели, а также на повышение эффективности работы теплосетевого комплекса компания направит около 2 миллиардов рублей, которые входят в те самые 6 миллиардов, необходимые для улучшения ситуации с сетями в Барнауле. С таким масштабом ремонтных работ город еще не сталкивался, поэтому придется перерыть много участков, а также отключать горячую воду на чуть более длительный период времени, чем обычно.
"У нас задача одна — снизить аварийность. Для того, чтобы у нас не повторялись такие случае, как на ВРЗ, когда в мороз у нас был порыв на сети и мы сутки его устраняли. Надеюсь, что мы в следующем году будем поправлять ситуацию. Придется перерыть весь город", — сообщил Александр Гросс, при этом пообещав, что будет сделано все возможное, чтобы минимизировать неудобства для Барнаульцев из-за глобального ремонта. Для этого энергетики планируют менять сети участками в определенных микрорайонах Барнаула.
"Для того, чтобы переложить трубы, нужно будет где-то горячее водоснабжение отключить. Задача минимизировать все эти отключения. За 2 недели переложить такой огромный объем сетей невозможно, но мы будем стараться, чтобы дополнительные отключения коснулись жителей ограниченного числа домов. Мы надеемся, что горожане нас поймут и пойдут навстречу", — добавил Александр Гросс.
По оценке специалистов СГК, 54% сетей краевого центра уже отработали свой ресурс и являются потенциально аварийными. Протяженность же тепловых сетей в Барнауле около 1,3 тысячи километров. При таких масштабах даже несмотря на ежегодное увеличение объемов ремонта теплосетей количество повреждений на коммуникациях с каждым годом только растет. По подсчетам специалистов, для одномоментного решения этой проблемы необходим 21 миллиард рублей. Но это скорее виртуальная цифра. Заменить такое количество теплосетей даже в течение нескольких лет нереально.
Метод "альтернативной котельной" призван изменить систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и найти деньги на модернизацию теплосетей. Соответствующий закон вступил в силу с 1 июля 2017 года. Этот метод предполагает установление цены на тепло на долгосрочный период — на 10 и более лет. Инвестор и местные власти просчитывают изначально затраты, необходимые вложения в теплосети. По механизму это выглядит как инфраструктурная ипотека. Инвестор в короткие сроки вкладывает необходимые средства и получает гарантию их возврата в долгосрочной перспективе. А потребитель при этом застрахован от резкого роста цены на тепло.
Что касается итогов 2018 года, то в СГК назвали его "крайне насыщенным". Сложился конструктивный диалог со всеми муниципалитетами. Компания начала работать в Бийске. По словам Игоря Лузанова, состояние Бийской ТЭЦ достаточно удовлетворительное. Сети же находятся в состоянии "лучше, чем в Рубцовске, но хуже, чем в Барнауле". Что касается цифр, то общие затраты на ремонтную программу в Алтайском крае по итогам года составили около 1,77 миллиарда рублей. На эти средства в трех алтайских городах был проведен капитальный ремонт 25,9 километра теплосетей. На теплоисточниках отремонтировали 33 котлоагрегата и 15 турбин.
Комментарии
на сколько тарифы поднимут? сколько бабла попилят?
"Метод "альтернативной котельной" призван изменить систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения и найти деньги на модернизацию теплосетей. "
С нетерпением ждём очередного, значительного повышения цен на тепло.
А вы что, думали инвестируют деньги, чтобы сделать вам лично приятное?
"У нас задача одна — снизить аварийность." В уставе СГК - цель одна - прибыль. Так что все вложения с хорошей рентабельностью будут отбиты.