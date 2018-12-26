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Сотрудница торгового павильона в Барнауле дала отпор грабителю с ножом, ударив его битой по голове.
Как сообщили в краевой прокуратуре, неоднократно судимому мужчине инкриминируют совершение разбойного нападения с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Преступление было совершено в вечернее время, когда обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и желая продолжить распитие спиртных напитков, но не имея на это денег, взял кухонный нож и проследовал в торговый павильон.
"В павильоне подошел к продавцу, достал нож и, держа его в непосредственной близости от последней, под угрозой применения насилия, опасного для жизни, потребовал передачи имущества, а именно двух флаконов дезинфицирующего средства на общую сумму 160 рублей, при этом пытаясь пройти за прилавок. Продавец, опасаясь за свою жизнь, взяла находящуюся под прилавком биту и нанесла ею нападавшему один удар по голове", — отмечают в правоохранительном ведомстве.
Злоумышленник скрылся с места преступления. Однако затем его личность была установлена, и теперь злоумышленник предстанет перед судом.
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После посещения торгового павильона он вернутся к себе на кухню обработать рану дезинфицирующим средством из маленького флакончика.