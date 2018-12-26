Житель Алтайского края с подельником напал на таксиста под Брянском

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Жители Алтайского края и Новгородской области подозреваются в совершении разбойного нападения на таксиста под Брянском.
Как сообщили в УМВД по Брянской области, преступление было совершено 23 декабря после того, как двое мужчин в Фокинском районе Брянска вызвали такси.
"Приехавший 45-летний водитель повез пассажиров по указанному адресу в поселок Осиновая горка Брянского района. Когда до населенного пункта оставалось около километра, один из пассажиров попросил водителя притормозить и направил на него пистолет. Как только автомобиль остановился, второй пассажир попытался накинуть на шею водителю ремень безопасности. Однако таксист оказался не из робкого десятка, наотмашь он ударил по лицу одного из нападавших, вытащил ключи из замка зажигания и выбежал из машины", — уточняют в полиции.
Водитель пробежал около километра. Оглянувшись, он понял, что погони за ним нет. После этого таксист позвонил в полицию. Правоохранители решили прочесать местность, предположив, что, вероятнее всего, злоумышленники будут двигаться в сторону города.
В итоге в пригороде на обочине дороги они задержали двоих мужчин, подходивших под описание потерпевшего. Задержанными оказались 26-летний житель Алтайского края и 38-летний житель Новгородской области. Они дали признательные показания. У злоумышленников были изъяты два мобильных телефона, похищенных из машины такси, а также муляж револьвера, которым подозреваемые угрожали водителю. Возбуждено уголовное дело.
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