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Россияне начали массово скупать зарубежную недвижимость

, ИА "Амител"
Такой интерес может быть вызван желанием сберечь свои накопления

Фото: moyabg.eu

Россияне за два года более чем на 70% увеличили объем приобретаемой недвижимости за рубежом, пишет "Российская Газета" со ссылкой на статистику Финансового университета при правительстве России.

При этом наибольший интерес у россиян, желающих приобрести недвижимость за границей, вызывает Болгария. На втором месте оказалась Турция, где спрос на недвижимость вырос в четыре раза. Следом идут Германия, Чехия, Кипр и Черногория.

Спрос на недвижимость во Франции, Греции, в Великобритании и многих других европейских странах не изменился за два года.

Между тем Испания, которая всегда считалась одной из самых привлекательных стран для россиян, продемонстрировала невысокие результаты. Рост спроса на недвижимость там упал на 20%.

Не вырос интерес к недвижимости в Казахстане, Азербайджане и на Украине.

Отмечается, что всего 2,5% жителей крупных и средних российских городов рассказали о наличии друзей и знакомых, всерьез планирующих приобретение зарубежной недвижимости в течение следующих двух лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.12.2018 17:10
- гость -

Болгария. Ах-ты! Коммуналка, налоги, страховка. Даже на обычную московскую пенсию, которую будут выплачивать в Болгарии не проживешь.

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