Высокоточные пули для стрелкового оружия появятся в России уже в следующем году, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергея Абрамова.
"Работаем по боеприпасам для стрелкового оружия — здесь есть над чем подумать. В следующем году у нас появятся хорошие высокоточные выстрелы для стрелкового оружия по всем основным нашим калибрам", — рассказал Абрамов.
Он уточнил, что в настоящее время проводится научно-исследовательская работа по созданию 40-миллиметрового гранатометного выстрела повышенной эффективности. С помощью него можно будет проводить управляемый или предконтактный дистанционный подрыв у цели.
Ранее сообщалось, что создание умных пуль с функцией самонаведения отложено в России на неопределенный срок. Такое решение было принято после проведения на эту тему ряда теоретических исследований. Эксперты пришли к выводу, что реализовать этот проект в ближайшее время невозможно.
Комментарии
Пули должны быть не высокоточными а прежде всего одинаковыми, как и заряд пороха и т.д. Вцелом патрон должен быть одинаков, вот тогда выстрелы будут высокоточными ну ствол тоже нужен хороший и сбалансированный. А высокоточные пули - это тарабарщина какаято.