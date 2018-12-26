Фото: barnaul.org
Главные площади Барнаула украсили к Новому году — наибольший интерес вызывает огромный светодинамический фонтан, который смонтировали на площади Октября.
Как отмечают в пресс-центре администрации краевой столицы, этот объект состоит из трех основных элементов — центрального высотой семь метров и диаметром восемь метров и двух боковых спиралевидных. Также на площади Октября украсили магазины, располагающиеся в Доме под шпилем, Молодежный театр Алтая и другие строения.
Площадь Советов в самом сердце Барнаула украсили светодинамической конструкцией, светящимися шарами и бахромой.
Световые конструкции также установили на проспекте Комсомольском, на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина.
А вот светодинамический фонтан, который раньше украшал площадь Октября, теперь находится на улице Германа Титова.
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