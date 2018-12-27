Новогоднее представление для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Железнодорожном районе, состоялось в "Центре развития творчества детей и молодежи" 25 декабря 2018 года.
Сначала ребята стали участниками интерактивного представления, которое подготовили воспитанники театра юного актера "Хамелеон", погрузившись в атмосферу русских народных сказок с современной трактовкой.
А после представления все ребятишки получили новогодние подарки со сладостями и канцелярскими наборами, которые были собраны родителями учеников 42 гимназии г. Барнаула по инициативе депутата городской думы Белоусовой Ксении Александровны.
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