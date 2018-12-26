Фото: tourprom.ru
Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено в отношении 28-летней жительницы Горного Алтая, которая, по имеющимся данным, душила мать своей подруги.
Как сообщили в республиканском МВД, в полицию обратилась 62-летняя жительница Турочакского района, временно проживающая у своей дочери в селе Майма.
"Предварительно установлено, что подруга дочери попросила потерпевшую присмотреть за ее детьми, пока она будет отдыхать в кафе. Находясь в питейном заведении, подруги поссорились, и дочь потерпевшей уехала домой. Дома мать и дочь употребили спиртное, после чего молодая женщина легла спать. Позднее за своими детьми пришла подруга. Войдя в квартиру, сельчанка обнаружила пожилую женщину, оставшуюся присматривать за ее детьми, спящую на полу в коридоре, отчего пришла в ярость. Набросившись на спящую пенсионерку, подозреваемая принялась ее душить, при этом высказывая угрозу убийством. Проснувшаяся от шума и криков дочь потерпевшей заступилась за мать", — отмечают в МВД.
В итоге агрессивно настроенная сельчанка несколько раз ударила подругу кулаками по лицу, после чего, немного успокоившись, забрала своих детей и ушла домой.
Подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном.
Комментарии
Чо-то из Горного в последнее время такие вести доносятся, что уже просто страшно туда ехать!!!