Пациента после трепанации черепа бросили на пол на разодранный матрас

Корреспонденты Daily Storm приехали в Челябинскую область к Сергею — пациенту больницы Усть-Катава, перенесшему трепанацию черепа. Мужчину положили на разорванный матрас прямо на полу медучреждения.
"В тот момент, когда наши ребята находились в палате Сергея, туда прибыла комиссия из Челябинска. В их присутствии парень заявил, что лечения, пока СМИ не подхватили его историю, не было: "таблетки и уколы" начались только после вмешательства журналистов", — говорится в кратком обзоре на канале издания.
На том самом разодранном матрасе Сергей, как он сам говорит, провел несколько дней. В больнице уверяли, что пациента положили туда на время уборки его палаты.
Как отмечают иные источники, после того, как на Сергея пару дней назад обратили внимание местные СМИ, сотрудники больницы организовали травлю самого пострадавшего.
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