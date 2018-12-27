Минприроды Алтайского края запустило "горячую линию" по вопросам мусорной реформы, об этом сообщает пресс-служба министерства.
Любой житель региона можно обратиться по фактам нарушения природоохранного законодательства: (3852) 63-66-40 (звонок по Алтайскому краю), 8-800-100-94-00 (бесплатный звонок по всей России).
Министр природных ресурсов Владимир Попрядухин поставил задачу составить график дежурств специалистов, которые могли бы в период новогодних каникул консультировать граждан по возникающим проблемным вопросам в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Напомним, что с 2019 года ТКО в Алтайском крае будут централизованно вывозить региональные операторы. И есть опасения, что не везде процесс пойдет "как по маслу".
Также с 1 января 2019 года жители региона смогут бесплатно собирать валежник. В Минприроды края работает диспетчерская служба по вопросам нарушений лесного законодательства: 8-800-100-94-00 (по всей России) и 8 (3852) 63-66-40 (по Алтайскому краю).
Комментарии