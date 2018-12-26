Требование Верховной рады изменить название Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) может привести к "кровавым конфликтам", заявил патриарх Московский Кирилл, сообщает "РИА Новости".
Патриарх заметил, что принятый Радой закон о переименовании УПЦ МП является ультиматумом, за которым должны последовать репрессии, в частности, "отъем храмов".
"Сильный в вере, эмоциональный народ, и, конечно, все то, что может происходить вокруг храмов, имеет риск обернуться кровавыми конфликтами", — сказал Кирилл, говоря о народе Украины.
20 декабря Верховная рада приняла закон, по которому УПЦ МП лишается своего названия. Ее обяжут указывать в названии нахождение своего центра в "стране-агрессоре". УПЦ МП решила оспорить в Конституционном суде Украины данное решение.
Комментарии
имеет риск обернуться кровавыми конфликтами
Звучит как угроза. Появятся попы-ихтамнеты?