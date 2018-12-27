Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край в четверг, 27 декабря, остается во власти сильных морозов — днем в регионе ожидается до -30 градусов.
"Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица", — говорится в прогнозе Алтайского ЦГМС.
Дневные температуры составят -25...-30 градусов, в отдельных районах до -19 градусов.
Ветер восточный, 2-7 метров в секунду, с усилением местами до 12 метров.
В Барнауле будет без осадков, в утренние часы возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -25...-27 градусов.
Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.
В регионе продолжает действовать прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях в связи с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 8…20 градусов ниже климатической нормы.
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