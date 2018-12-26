Песков рассказал о "клубках противоречий" в отношениях с Беларусью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о еще одной встрече президентов России и Беларуси до Нового года, пишет РБК.
"Некоторые новые нюансы экономические после Нового года появляются, поэтому белорусская сторона считает, что необходима компенсация. Российская сторона не во всем согласна", — сообщил Песков.
По его словам, 25 декабря вместе с президентами обеих стран эти вопросы обсуждало и правительство двух стран.
"Разногласия сохраняются, но такое бывает", — сказал Песков, комментируя итоги встречи.
По его словам, Москве и Минску еще предстоит найти решения, которые устраивали бы обе стороны.
Пескова подчеркнул, что "тесные союзнические отношения подразумевают большое количество оперативных вопросов".
"Чтобы не допустить, скажем так, каких-то клубков противоречий, и условились президенты провести встречу. Пока точной даты нет", — добавил Песков.
Комментарии