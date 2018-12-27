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Коттедж с убранством в дворянском стиле продают в Барнауле за 25 млн руб.

, ИА "Амител"
Дом площадью 450 квадратных метров находится в нагорной части краевой столицы

Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 450 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится на улице Ляпидевского на участке площадью 15 соток. Плиты перекрытия железобетонные, крыша из металлочерепицы. Имеется гараж на два автомобиля, баня, теплица и хозяйственные постройки.

"Внутреннее убранство дома выполнено в дворянском стиле. Роскошная лестница, ведущая с первого на второй этаж. На первом этаже: кухня-столовая, просторная гостиная с камином, гардеробная, санузел, комната-кабинет, вторая веранда, ведущая в сад. На втором этаже: три спальни, ванная комната, санузел, холл для отдыха. Имеется полноценный подвал с бильярдной комнатой, сауной, постирочной и гардеробной", — отмечает автор объявления.

Оборудована собственная газовая котельная. Вода, канализация и электричество — центральные.

Также продавец указывает, что дом подходит под гостиничный бизнес.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.12.2018 07:13
гость

на портретах в кабинете сам потомственный дворянин со своею дворянкою, а на заднем дворе его джинса размера XXXL?

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27.12.2018 07:19
- гость -

Подштанники для чего дворяне на лестнице повесили? При наличии "полноценной постирочной в подвале"? В штаны нагадили убегая?

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