Бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере, установили в Китае

В Шанхае запустили в эксплуатацию бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере, длина которого составляет 14 метров, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету "Чжэцзян жибао".

Biggest 3D printed bridge has been launched in Shanghai now pic.twitter.com/25UuhHJg2a