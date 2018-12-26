Бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере, установили в Китае

В Шанхае запустили в эксплуатацию бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере, длина которого составляет 14 метров, сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету "Чжэцзян жибао".
Biggest 3D printed bridge has been launched in Shanghai now pic.twitter.com/25UuhHJg2a— Best of Aliexpress and China (@coolstuffcheap) 24 декабря 2018 г.
В парке Шанхая для пешеходов открыли 14-метровый бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере. Сооружение стоит над ручьем и первые посетители уже протестировали его надежность.
Мост проходит "живые" испытания, а разработчики проводят косметические работы по приведению его внешнего вида в порядок.
Мост стал копией моста Чжаочжоу из центральной провинции Хэбэй в КНДР. Спроектировали и напечатали мост шириной четыре метра в Строительном институте при университете Цинхуа при поддержке инновационного парка Шанхая, где его и установили.
Размеры сделали китайский мост самым большим напечатанным мостом в мире.
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