Военное положение на Украине подошло к концу

Срок военного положения, введенного указом президента Украины Петром Порошенко в 10 областях страны, истек в 15:00 по мск 26 декабря, сообщает "Интерфакс".
"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", — сказал Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
За время действия военного положения украинские пограничники не пустили в страну 1,6 тысячи россиян. Только за минувшие сутки во въезде было отказано около 90 гражданам РФ.
25 ноября погранслужба ФСБ задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины за нарушение госграницы России. 24 украинских моряка были арестованы. После этого Украина ввела военное положение на 30 дней в нескольких областях. Также был запрещен въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.
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