США увеличивают количество неядерных систем высокоточного оружия в морских акваториях вблизи российских границ, сообщает "Красная звезда" со ссылкой на заявление главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России Владимира Королева.
По словам Королева, НАТО и США резко усилили интенсивность мероприятий в рамках боевой и оперативной подготовки рядом с Россией.
Запад размещает военную технику и инфраструктуру, системы противоракетной обороны и неядерные системы высокоточного оружия.
В российских акваториях насчитывается уже более ста боевых кораблей ВМФ, которые должны обеспечивать безопасность по всем направлениям.
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