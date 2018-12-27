Фото: politeka.net
Краевое управление Следственного комитета в преддверии новогодних праздников напомнило чиновникам Алтая об ответственности за несоблюдение запрета дарить и получать подарки.
Говоря о необходимости блюсти букву закона, в СКР подчеркивают: "Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса запрещают федеральным государственным служащим, федеральным государственным гражданским служащим получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц — подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения".
Например, подарки, полученные федеральным государственным служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной собственностью и подлежат передаче по акту в орган, в котором он замещает должность федеральной государственной службы (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации).
Получение соответствующим лицом подарка в иных случаях является нарушением запрета, создает условия возникновения конфликта интересов и ставит под сомнение объективность принимаемых им решений.
Кроме того, это попросту чревато ответственностью. Любовь получать подарки может довести чиновника до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, если подарок расценивается как взятка, то тут и вовсе есть основания для уголовного преследования.
"Кроме того, получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного управления, является нарушением установленного запрета", — добавляют в Следственном комитете.
Комментарии