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Россияне выбрали лучшего актера и музыканта, сериал и фильм уходящего года

, ИА "Амител"
Самым популярным артистом стал Сергей Безруков

Фото: lenta.ru

Россиян в ходе опроса выбрали лучшего музыканта и актера в 2018 году, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Самым популярным артистом стал Сергей Безруков. Это звание художественный руководитель Московского Губернского театра получает уже не первый год. Свои голоса за него отдали 8% опрошенных. На втором месте оказался Константин Хабенский, а на третьем — Владимир Машков.

Лучшим музыкантом стал Филипп Киркоров, который получил голоса 10% респондентов. Второе место досталось пианисту Денису Мацуеву, а бронза — певцу Николаю Баскову. Также были отмечены Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров.

Самыми популярными писателями россияне считают Александра Пушкина, Дарью Донцову и Захара Прилепина.

Специалисты ВЦИОМ также спросили респондентов, какие программы и сериалы они смотрят по телевизору. Лучшим ток-шоу стали "60 минут". Любимые сериалы среди телезрителей: "Полицейский с Рублевки", "Мажор", "След", "Тайны следствия", "Пес".

По результатам исследования лучшими фильмами прошедшего года оказались "Движение вверх", трилогия "Гоголь", "Т-34" и "Мстители".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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