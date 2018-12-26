Россиян в ходе опроса выбрали лучшего музыканта и актера в 2018 году, сообщается на сайте ВЦИОМ.
Самым популярным артистом стал Сергей Безруков. Это звание художественный руководитель Московского Губернского театра получает уже не первый год. Свои голоса за него отдали 8% опрошенных. На втором месте оказался Константин Хабенский, а на третьем — Владимир Машков.
Лучшим музыкантом стал Филипп Киркоров, который получил голоса 10% респондентов. Второе место досталось пианисту Денису Мацуеву, а бронза — певцу Николаю Баскову. Также были отмечены Алла Пугачева, Дмитрий Хворостовский и Сергей Шнуров.
Самыми популярными писателями россияне считают Александра Пушкина, Дарью Донцову и Захара Прилепина.
Специалисты ВЦИОМ также спросили респондентов, какие программы и сериалы они смотрят по телевизору. Лучшим ток-шоу стали "60 минут". Любимые сериалы среди телезрителей: "Полицейский с Рублевки", "Мажор", "След", "Тайны следствия", "Пес".
По результатам исследования лучшими фильмами прошедшего года оказались "Движение вверх", трилогия "Гоголь", "Т-34" и "Мстители".
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