Российская армия получит "Невесту Сатаны" уже в 2019 году

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства РФ заявил, что Министерство обороны успешно провело испытательный запуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Авангард", сообщает РИА ФАН.
"Вы знаете, в послании я говорил о новых видах российского оружия, в том числе и прежде всего о гиперзвуковом оружии. Одно из них — это система межконтинентальной дальности — гиперзвуковая система "Авангард". Оно только что завершилось, завершилось полным успехом", — сообщил Путин.
Он также отметил, что ракетный комплекс поступит на вооружение российской армии уже в следующем году.
Боевой расчет выполнил запуск по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Летевшая с гиперскоростью ракета поразила цель условного противника.
Путин поздравил создателей "Авангарда", участников испытаний и оборонное ведомство с отлично проведенной работой.
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