Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете" заявил, что пересмотр исторических фактов приведет к созданию в Европе неонацистского союза.
По мнению Патрушева, вся фальсификация исторической хроники ведется с целью антироссийской пропаганды. Подвиги солдат Советской армии просто замалчивают, а преступления, которые совершил режим Гитлера преуменьшают.
Некоторые страны, в том числе Украина, просто героизирует героев, воевавших на стороне войск Германии, подчеркнул Патрушев.
Он напомнил, что до начала Второй мировой войны многие державы видели в нацистах своих союзников.
Патрушев также подчеркнул, что сейчас опасения Москвы по поводу возможного возрождения нацизма поддерживает только Израиль, где еще помнят об ужасах войны.
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