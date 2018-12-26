Опубликовано видео пуска ракеты комплекса "Авангард"

RT первым публикует видеозапись испытательного пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, которую окрестили "Невестой Сатаны".
26 декабря Минобороны России по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Путин лично дал команду приступить к испытаниям комплекса.
По словам президента, система "Авангард" поступит на вооружение армии в 2019 году.
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