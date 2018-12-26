Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны в среду, 26 декабря, введет дополнительные санкции против физических и юридических лиц, сообщает телеканал "360".
Новые ограничения распространятся на российские оборонные предприятия, депутатов Госдумы от партий "Единая Россия" и ЛДПР, а также причастных к задержанию украинских моряков в Керченском проливе.
Ранее правительство России опубликовало расширенный санкционный список, куда вошли 200 украинских предприятий и граждан. Ограничения коснутся, в частности, Государственного экспортно-импортного банка Украины. Фигурантам списка заблокируют счета в российских банках, а также запретят выводить капиталы за пределы страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил расширение списка защитой интересов России, а также ее компаний и граждан.
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