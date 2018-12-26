Обращение рубля на Украине предложили ограничить в Верховной раде

Депутат Верховной рады, лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко предложил ограничить обращение рубля на территории Украины в ответ на санкции со стороны России, сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-службы партии.
"Что касается непосредственно украинского санкционного пакета, то он должен предусматривать введение визового режима с Россией, ограничение обращения рубля на территории Украины", — заявил Наливайченко.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о расширении санкций в отношении Украины. По его словам, это сделано для защиты интересов российского государства.
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