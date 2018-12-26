Песков ответил на предложение Володина переосмыслить Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина переоценить Конституцию России, сообщает РИА ФАН.
"Пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится", — заявил Песков.
Он также назвал слова Володина "экспертной точкой зрения".
Ранее на встрече с Владимиром Путиным Володин предложил пересмотреть российскую Конституцию и изменить в соответствии с требованием времени.
"Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения... посмотреть, как Конституция и нормы в развитии Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты", — заявил Володин.
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