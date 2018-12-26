Путин и Лукашенко не смогли договориться по налоговому маневру

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президентам России и Беларуси Владимиру Путину и Александру Лукашенко не удалось достичь соглашений по налоговому маневру в нефтяной отрасли, сообщает "РИА Новости".
По словам Пескова, для решения этого вопроса будет создана специальная рабочая группа. Также главы стран проведут еще одну встречу до Нового года.
"Некоторые новые нюансы экономические после Нового года появляются, и поэтому, например, белорусская сторона считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна", — отметил Песков.
По его словам, это стандартная проблема. "Чтобы не допустить, скажем так, каких-то клубков противоречий, и условились президенты провести встречу", — добавил Песков.
Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Кремле во вторник, 25 декабря. Переговоры длились около четырех часов. По результатам встречи стороны договорились создать специальную рабочую группу, которую возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
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