Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, остался без подарков на Новый год, поскольку еще в октябре они разбились вместе с кораблем "Союз МС-10", передает ТАСС.
"Все новогодние подарки для космонавтов в этом году, к сожалению, разбились: мы посылали подарки с Алексеем Овчининым, но "Союз МС-10" потерпел аварию", — рассказала специалист по психологической поддержке космонавтов от Института медико-биологических проблем РАН Лилия Шуева.
По ее словам, космонавту отправлялась "достаточно большая посылка" на Новый год. В частности, отправляли его любимые конфеты, ягоды, орешки и горчицу.
Шуева отметила, что родные и сотрудники службы психологической поддержки каждый раз с душой подходят к выбору гостинцев для космонавтов на МКС. На орбите больше всего ценят подарки, сделанные вручную, добавила она.
Новый год на МКС встретит экипаж из трех человек: космонавт Кононенко, астронавт NASA Энн Макклейн и представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак.
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