Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями бизнеса заявил, что рассчитывает на их участие в реализации 12 национальных проектов, утвержденных на ближайшие шесть лет, пишет РБК.
"Общество рассчитывает на вашу сопричастность в деле достижения прорыва, необходимого для России. Уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по национальным проектам", — отметил Путин.
Я надеюсь, будут достигнуты договоренности с вами и с коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, — с бизнесом в целом в отношении участия в реализации нацпроектов", — добавил глава государства.
По его мнению, приоритетными для сотрудничества между властями и бизнесом считаются задачи по повышению производительности труда, по обновлению производств за счет современных технологий, по подготовке кадров и повышению их компетенций.
"Все эти задачи требуют координации усилий и государства, и бизнеса", — подчеркнул Путин.
Отдельным важным направлением президент назвал экологическое благополучие россиян: "У нас уже запущен переход промышленности на наилучшие доступные технологии. Это должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды, прежде всего в городах с наиболее сложной экологической ситуацией".
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