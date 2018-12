Жительница Лоc-Анджелеса по имени Карла попала в ДТП перед Рождеством. Она отправила отцу фото и видео после произошедшего, однако ее iPhone решил сделать из всего этого слайд-шоу с зажигательной музыкой, сообщает телеканал "360".

В результате ДТП никто не пострадал, однако женщина очень расстроилась. Это был ее первый автомобиль, на который она копила деньги. Своими переживаниями Карла решила поделиться с отцом. Она отправила ему фото вмятин, несколько селфи и видео с рассказом, на котором плакала.

Однако iPhone постарался. На кадрах звучит песня группы Vengaboys под названием We like to party ("Мы любим веселиться").

"Я попала в автомобильную аварию. Я положила фотографии в отдельную папку и мой телефон сделал слайд-шоу. Эта песня начала автоматически играть", — объяснила Карла.

В итоге она решила поделиться с подписчиками результатом проделанной iPhone работы, опубликовав его в своем Twitter. Видео посмотрели более 3,2 млн раз.

I got in a car accident and I put the pics in a separate folder and my phone made a slideshow and this song started automatically playing with it pic.twitter.com/ocTguBF6bE