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iPhone сделал шоу с зажигательной музыкой из фото попавшей в ДТП женщины

, ИА "Амител"
Звучит песня группы Vengaboys под названием We like to party ("Мы любим веселиться")

Фото: кадр из видео

Жительница Лоc-Анджелеса по имени Карла попала в ДТП перед Рождеством. Она отправила отцу фото и видео после произошедшего, однако ее iPhone решил сделать из всего этого слайд-шоу с зажигательной музыкой, сообщает телеканал "360".

В результате ДТП никто не пострадал, однако женщина очень расстроилась. Это был ее первый автомобиль, на который она копила деньги. Своими переживаниями Карла решила поделиться с отцом. Она отправила ему фото вмятин, несколько селфи и видео с рассказом, на котором плакала.

Однако iPhone постарался. На кадрах звучит песня группы Vengaboys под названием We like to party ("Мы любим веселиться").

"Я попала в автомобильную аварию. Я положила фотографии в отдельную папку и мой телефон сделал слайд-шоу. Эта песня начала автоматически играть", — объяснила Карла.

В итоге она решила поделиться с подписчиками результатом проделанной iPhone работы, опубликовав его в своем Twitter. Видео посмотрели более 3,2 млн раз.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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