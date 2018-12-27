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Недельная инфляция в России стала максимальной за полтора года

, ИА "Амител"
Последний раз недельные цены прибавляли более 0,2% в "тарифную неделю" в начале июля 2017 года

Фото: infinica.ru

Инфляция в России за период с 18 по 24 декабря составила 0,3%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата. За предыдущие три недели цены росли на 0,2%, до этого две недели — по 0,1%.

Центробанк 14 декабря достаточно неожиданно поднял ключевую ставку до 7,75% с 7,5%. Большинство аналитиков ждали сохранения ключевой ставки. Это повышение стало вторым за три месяца — в сентябре ЦБ повысил ставку до 7,5% с 7,25%, и это было еще более неожиданно для рынка. Пика годовой инфляции в 5,5-6% глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает в марте-апреле 2019 года.

Последний раз недельные цены прибавляли более 0,2% в "тарифную неделю" в начале июля 2017 года (с 27 июня по 3 июля 2017 года выросли на 0,4%, что объяснялось индексацией тарифов на ЖКХ).

С начала декабря инфляция к 24 декабря составила 0,8%, с начала года — 4,2% — это значительно выше официального прогноза правительства на весь 2018 год, одобренного в конце сентября и заложенного в поправки в бюджет на 2018 год (3,4%), и соответствует уже верхней границе пересмотренного интервала ЦБ (14 декабря ЦБ уточнил интервальный прогноз по инфляции на 2018 года до 3,9-4,2% с 3,8-4,2%).

Среднесуточная инфляция за 24 дня декабря равнялась 0,033%. За аналогичный период декабря прошлого года среднесуточный прирост равнялся 0,017%.

Из этих данных следует, что инфляция в годовом выражении к 24 декабря выросла до 4,3% с 4,0% на 17 декабря, 3,9% на 10 декабря и 3,8% (3,83% без округления до десятых) на конец ноября.

Последний раз инфляция в годовом выражении превышала таргет в 4% в июне 2017 года, начиная с июля 2017 года она была ниже таргета, достигнув минимума в 2,2% в январе-феврале 2018 года.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,5%, пшено — на 1,6%, соль — на 0,9%, сыры — на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, молоко, сливочное масло, сахарный песок, макаронные изделия и рис — на 0,4%. Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю в среднем составил 2,6%, при этом огурцы стали дороже на 8,1%, помидоры — на 5,4%, капуста — на 3,7%. Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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