В Управлении делами президента РФ объяснили, что закупка новых автомобилей для ведомства связана с заменой машин для чиновников на более дешевые, сообщает "Интерфакс".
Ранее сообщалось о двух тендерах, размещенных на портале госзакупок 24 и 25 декабря. В рамках первого УДП планирует закупить 78 автомобилей корейской марки Genesis на 194 млн рублей. Второй тендер пополнит автопарк еще на 78 машинами без указания конкретной марки (оговорено лишь, что планируется купить 63 авто за 2,1 млн рублей и 15 — за 4,5 млн).
"Управление делами президента, выполняя указ президента об обеспечении транспортным обслуживанием органов государственной власти — администрации президента, Совета Федерации, Госдумы, правительства РФ и других учреждений и федеральных чиновников, проводит плановую замену дорогостоящих автомобилей европейских моделей на более дешевые", — довела до сведения официальный представитель Управделами президента Елена Крылова.
Она подчеркнула, что автомобили марки корейского производства в 2,5 раза дешевле чем те автомобили, которые брались обычно.
По ее словам, используемые сейчас автомобили, например марки BMW, будут продаваться при замене на корейские автомобили.
Комментарии