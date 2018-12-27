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Минтруд рассказал, сотрудников каких профессий могут сократить в 2019 году

, ИА "Амител"
Под сокращение могут попасть 230 тысяч человек

Фото: fazarosta.com

В Минтруде рассказали, сотрудники каких сфер могут потерять работу в 2019 году. По прогнозу ведомства, в наступающем году под сокращение могут попасть более 230 тысяч россиян, пишут "Известия".

Издание ссылается на аналитическую записку министерства о ситуации на рынке труда и прогнозах ее развития, которую ведомство представило в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

"В ней Минтруд оценил, работники каких сфер могут потерять работу с 12 декабря по 12 марта. Прогноз Минтруда основан на опросе 46 тысяч организаций, где работают 12 миллионов человек. Риском увольнения чиновники считали планы работодателя расторгнуть договор или уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени", — говорится в публикации.

Так, согласно прогнозу ведомства, больше всего (30,5 тысячи) рискуют потерять работу сотрудники финансовой и банковской сфер. Более 27 тысяч сотрудников транспортной сферы также рискуют попасть под сокращение. На третьем месте работники сферы производства электрооборудования, вычислительной и измерительной техники, где под сокращения могут попасть 16,6 тысячи человек.

"С учетом других отраслей, где сокращения будут не столь значительны, суммарно потерять работу могут 230,8 тысячи россиян, спрогнозировал Минтруд. Большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге", — пишет издание.

Однако в Минтруде отметили, что говорить о "предновогодних сокращениях" крайне некорректно". В министерстве заверили, что ведомство постоянно ведет мониторинг ситуации на рынке труда и увольнения происходят вне зависимости от времени года, а сам прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, которую представляют компании в органы службы занятости. Как пояснили в ведомстве, по закону работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения.

"Но это не значит, что все люди будут уволены. Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и так далее, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый", — сказали "Известиям" в министерстве.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2018 08:54
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Очередной подарок для дорогих россиян. Вместо создания 25 млн. рабочих мест

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