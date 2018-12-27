Фото: dozor.kharkov.ua
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 27 декабря. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее загруженными оказались Павловский тракт на участке от кольцевого перекрестка до улицы Фурманова, улица Малахова на отрезке от Антона Петрова до Петра Сухова, пересечения улицы Северо-Западной с проспектами Ленина и Калинина, площадь Победы, а также улицы Молодежная и Гоголя на отрезках от проспекта Красноармейского до Ленина. Скорость движения здесь не превышает 3-7 километров в час.
Кроме этого, заторы наблюдаются на отрезках улиц Попова, Павловского тракта, Власихинской, Союза Республик и Матросова.
Добавим, что в городе произошло три ДТП: на улице Малахова, недалеко от улицы Чудненко, и на проспектах Калинина (в районе перекрестка с Северо-Западной), Ленина (на пересечении с Молодежной).
Комментарии