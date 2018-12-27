Фото: orelireshka.tv
Шоу о путешествиях "Орел и Решка. Перезагрузка" закрывается. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Instagram-аккаунты ведущих программы Анастасии Ивлеевой и Евсея Ковалева.
"Заканчивается такой проект, как "Орел и Решка: Перезагрузка". Хочется сказать всем вам огромное спасибо. Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю. Пока!" –– цитирует издание пост Ивлеевой.
В подписи к ролику она отметила, что за два года проекта съемочная группа пересекла около 15,4 тысячи километров и испытала 80 приключений.
Программа "Орел и Решка. Перезагрузка" стартовала на канале "Пятница" в 2017 году. Изначально ведущими были блогеры Ивлеева и Антон Птушкин, которого впоследствии заменил Ковалев.
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