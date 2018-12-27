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ФСБ нагрянула с обысками в сеть алкомаркетов "Красное & Белое"

, ИА "Амител"
Компанию подозревают в неуплате налогов

Фото: riafan.ru

В сети алкомаркетов "Красное & Белое" подтвердила факт обысков на всех складах компании и в офисе. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН явились с обысками около девяти часов утра среды, 26 декабря.

Поводом для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

В компании заявили, что из-за обысков была парализована работа всей сети.

Издание РБК со ссылкой на источник добавило, что порядка двух месяцев назад налоговая предъявила претензии к торговой сети из-а того, что она, являясь крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юрлица. Поэтому ООО "Абсолют" (входит в ГУ "Красное & Белое") назначили доначисление налогов на сумму около 2 миллиардов рублей. Компания намерена оспорить решение в суде, следующее заседание состоится 25 января.

"Красное & Белое" — это российская компания и одноименная сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Ее головной офис находится в Челябинске, а по стране насчитывается свыше 50 региональных представительств. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.12.2018 08:59
- гость -

относился к работникам как к рабам, вот и сдали

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