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В сети алкомаркетов "Красное & Белое" подтвердили факт обысков на всех складах компании и в офисе. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН явились с обысками около девяти часов утра среды, 26 декабря.
Поводом для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.
В компании заявили, что из-за обысков была парализована работа всей сети.
Издание РБК со ссылкой на источник добавило, что порядка двух месяцев назад налоговая предъявила претензии к торговой сети из-за того, что она, являясь крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юрлица. Поэтому ООО "Абсолют" (входит в ГУ "Красное & Белое") назначили доначисление налогов на сумму около 2 миллиардов рублей. Компания намерена оспорить решение в суде, следующее заседание состоится 25 января.
"Красное & Белое" — это российская компания и одноименная сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Ее головной офис находится в Челябинске, а по стране насчитывается свыше 50 региональных представительств.
Комментарии
относился к работникам как к рабам, вот и сдали