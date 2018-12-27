Фото: migranti.life
Министерство внутренних дел (МВД) вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, в соответствии с которым предлагается изменить бланк паспорта россиянина. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, ведомство призвало добавить в паспорт напоминание о сроках его обмена. Авторы инициативы предлагают опубликовать упоминание, что паспорт нужно обновить за 30 дней после 20-го и 45-го дней рождения, на последней странице документа.
Кроме этого, будут определены условия, когда паспорт признается недействительным и подлежит изъятию. В частности, это произойдет в случае указания недостоверных данных либо если паспорт будет оформлен на основании поддельных документов.
Издание "Говорит Москва" отмечает, что если правительственный документ будет принят, с последней страницы удостоверения личности исчезнет напоминание о возможности вносить в него сведения о группе крови и резус-факторе.
Также из паспорта уберут предостережение о недопустимости размещения посторонней информации в нем.
Комментарии
кто знает зачем нафиг паспорт в 14 лет??
лежит на полке 500 выкинутых гос-ву денег
а давайте паспорта делать с 1 года и каждый год менять
Глупости, все знают что паспорт меняют в 20 и 45. Нет необходимости менять документ .
Хз, я в 25 вроде менял. А сейчас что, в 20 ?
27.12.2018 09:19
- гость -
Глупости, все знают что паспорт меняют в 20 и 45. Нет необходимости менять документ .
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Это же нужно уметь считать. Но не все полицаям это дано ))
И сколько будет заложено бюджетных средств на эту сверхполезную инициативу? Примерно как на переименование милиции в полицию?
Это же нужно уметь считать. Но не все полицаям это дано. и не все умеют так делать...
Паспорт отменить, оставить карточку (с чипом) удостоверения личности - меняй каждые полгода (инн только один оставить).