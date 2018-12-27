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В Новосибирске с четверга, 27 декабря, вновь действует традиционная акция для школьников — во время зимних каникул они могут ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом пишет "НДН.Инфо".
Уточняется, что бесплатный проезд мэрия предоставила учащимся с 27 декабря текущего года по 9 января следующего. Ученикам старших классов для бесплатного проезда будет необходимо предъявить справку из школы.
В мэрии добавляют, что школьники могут бесплатно передвигаться по городу на метро, в трамваях и троллейбусах.
При этом учащиеся Советского и Первомайского районов смогут также пользоваться бесплатным проездам на 11 автобусных маршрутах.
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