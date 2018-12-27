Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная сбежала из Украины в Литву

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих "ВКонтакте" Мария Мотузная из Барнаула сбежала из Киева, где находилась несколько месяцев, в Литву. Как сообщает "МБХ Медиа", девушка не планирует просить политического убежища, в случае если ее не объявят в розыск.
"Я, конечно, хотела бы съездить хотя бы в гости домой, но пока слишком этого боюсь. Когда уже будет точно известно, что дела закрыли, меня не смогут задержать и еще что-то сделать, я, как минимум, к маме съезжу. А вернуться? Пока не знаю. Очень туманно мое будущее видится", — сообщила Мотузная.
По ее словам, о возвращении своего дела в Следственный комитет для дополнительного расследования она узнала из сообщений СМИ.
"Честно говоря, я в полной растерянности. Потому что больше двух месяцев прошло с последнего решения суда о возвращении дела в прокуратуру. А дальше тишина, хотя все знают, что я уехала. Они ничего не делали, а тут опять зашевелились", — пояснила Мотузная.
Она добавила, что, обсудив ситуацию с адвокатом, они решили, что суд пытается таким образом либо "похоронить" дело, либо объявить Мотузную в розыск.
6 августа текущего года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии) УК РФ.
По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.
Комментарии
"Мария Мотузная из Барнаула сбежала из Киева, где находилась несколько месяцев, в Литву."
Бр-р, ну и высокий слог.
Маша попала под влияние западной пропаганды.
из Украины в Литву
В Литве лучше?
Несем русский мир в другие страны, а своих граждан травим и преследуем так, что люди вынуждены уезжать из страны...
Да пофиг так-то вообще...
зачем вообще о ней пишете? то же мне персона-однодневка... тешите ее самолюбие? пупок на ровном месте... измельчало все.. писать не о чем.. а тут и вообще - ни о ком...
Терпения ей. Суд конечно, неоднозначно.
Ей возможно уже поступили предложения рассказать, как в Барнауле граждан травят
27.12.2018 09:59
- гость -
Эта больная с кольцом в носу не есть достойный представитель нашей страны.
Она сбежала из-под суда. Она не была осуждена, была велика вероятность оправдательного вердикта. А с учетом поправок в законодательство по экстремизму, оправдательный вердикт был практически на 100% решен.
Но эта альтернативноодаренная решила побираться за бугром. Что-ж, это ее выбор.
Ну Литва всяко лучше Украины, но лучше Франция или Германия. Я бы туда уехал, но на переезд нужны деньги. Они возможно могут появиться, мир не без добрых людей, но для этого надо запостить картинку, например, против власти, но боюсь, что это противозаконно, не хочется рисковать. Вот и сижу в Барнауле
а спонсор то кто все этих бегов?
Может уехать во Франции, там можно свободно протестовать, надев желтый жилет. Но сначала надо узнать, не Путин ли организовал протесты, а то можно влететь
Во Франции бедняги до сих пор не могут определиться массовые протесты это хорошо или плохо
27.12.2018 10:14
гость
Во Франции бедняги до сих пор не могут определиться массовые протесты это хорошо или плохо
И в Испании с этим не могут определиться
27.12.2018 10:07
Грантштейн
"Эта больная с кольцом в носу не есть достойный представитель нашей страны".
А Вы достойный очевидно...
27.12.2018 10:20
- гость -
А у вас с рождения такая мерзкая манера переходить на личности комментаторов вместо обсуждения сабжа?
Если вам не понравилось моё мнение, то это не повод обсуждать меня.
Обсуждайте мнение, а не оппонента.