Четверг, 27 Декабрь, 10:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли Барнаулу так много новогодних елок и на какую из них вы точно пойдете?

Спецпроекты

$ 68,89
€ 78,52
271638
Обь
38см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Парламент Алтайского краяБольшая пресс-конференция Владимира Путина-2018
Новости

Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная сбежала из Украины в Литву

, ИА "Амител"
Девушка пока не решила, будет ли просить политического убежища

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих "ВКонтакте" Мария Мотузная из Барнаула сбежала из Киева, где находилась несколько месяцев, в Литву. Как сообщает "МБХ Медиа", девушка не планирует просить политического убежища, в случае если ее не объявят в розыск.

"Я, конечно, хотела бы съездить хотя бы в гости домой, но пока слишком этого боюсь. Когда уже будет точно известно, что дела закрыли, меня не смогут задержать и еще что-то сделать, я, как минимум, к маме съезжу. А вернуться? Пока не знаю. Очень туманно мое будущее видится", — сообщила Мотузная.

По ее словам, о возвращении своего дела в Следственный комитет для дополнительного расследования она узнала из сообщений СМИ.

"Честно говоря, я в полной растерянности. Потому что больше двух месяцев прошло с последнего решения суда о возвращении дела в прокуратуру. А дальше тишина, хотя все знают, что я уехала. Они ничего не делали, а тут опять зашевелились", — пояснила Мотузная.

Она добавила, что, обсудив ситуацию с адвокатом, они решили, что суд пытается таким образом либо "похоронить" дело, либо объявить Мотузную в розыск.

6 августа текущего года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии) УК РФ.

По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

27.12.2018 09:45
Вячеслав

"Мария Мотузная из Барнаула сбежала из Киева, где находилась несколько месяцев, в Литву."

Бр-р, ну и высокий слог.

0  0
27.12.2018 09:49
- гость -

Маша попала под влияние западной пропаганды.

0  0
27.12.2018 09:58
гость

из Украины в Литву

В Литве лучше?

0  0
27.12.2018 09:59
- гость -

Несем русский мир в другие страны, а своих граждан травим и преследуем так, что люди вынуждены уезжать из страны...

1  0
27.12.2018 09:59
Жоржик

Да пофиг так-то вообще...

0  0
27.12.2018 10:04
- гость -

зачем вообще о ней пишете? то же мне персона-однодневка... тешите ее самолюбие? пупок на ровном месте... измельчало все.. писать не о чем.. а тут и вообще - ни о ком...

0  0
27.12.2018 10:05
Doka

Терпения ей. Суд конечно, неоднозначно.

0  0
27.12.2018 10:06
гость

Ей возможно уже поступили предложения рассказать, как в Барнауле граждан травят

0  0
27.12.2018 10:07
Грантштейн

27.12.2018 09:59
- гость -
Эта больная с кольцом в носу не есть достойный представитель нашей страны.
Она сбежала из-под суда. Она не была осуждена, была велика вероятность оправдательного вердикта. А с учетом поправок в законодательство по экстремизму, оправдательный вердикт был практически на 100% решен.
Но эта альтернативноодаренная решила побираться за бугром. Что-ж, это ее выбор.

0  0
27.12.2018 10:11
гость

Ну Литва всяко лучше Украины, но лучше Франция или Германия. Я бы туда уехал, но на переезд нужны деньги. Они возможно могут появиться, мир не без добрых людей, но для этого надо запостить картинку, например, против власти, но боюсь, что это противозаконно, не хочется рисковать. Вот и сижу в Барнауле

0  0
27.12.2018 10:12
гость

а спонсор то кто все этих бегов?

0  0
27.12.2018 10:13
гость

Может уехать во Франции, там можно свободно протестовать, надев желтый жилет. Но сначала надо узнать, не Путин ли организовал протесты, а то можно влететь

0  0
27.12.2018 10:14
гость

Во Франции бедняги до сих пор не могут определиться массовые протесты это хорошо или плохо

0  0
27.12.2018 10:15
гость

27.12.2018 10:14
гость
Во Франции бедняги до сих пор не могут определиться массовые протесты это хорошо или плохо

И в Испании с этим не могут определиться

0  0
27.12.2018 10:20
- гость -


27.12.2018 10:07
Грантштейн

"Эта больная с кольцом в носу не есть достойный представитель нашей страны".
А Вы достойный очевидно...

0  0
27.12.2018 10:22
Грантштейн

27.12.2018 10:20
- гость -
А у вас с рождения такая мерзкая манера переходить на личности комментаторов вместо обсуждения сабжа?
Если вам не понравилось моё мнение, то это не повод обсуждать меня.
Обсуждайте мнение, а не оппонента.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:21
Бесплатный проезд сделали для школьников в Новосибирске на время каникул 0
10:15
В основу госрешений о статусе ленточных боров лягут научные выводы 0
10:05
Дорожный беспредел: "шальной автобус" проехал на красный в центре Барнаула 0
10:00
В Барнауле прошел благотворительный новогодний утренник для детей 0
09:50
Экс-глава сельсовета на Алтае идет под суд за незаконное выделение земли 0
09:37
Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная сбежала из Украины в Литву 16
09:23
Бийчанина судят за убийство женщины и попытку сжечь дом с мужчиной 0
09:14
"Яндекс" удалил из выдачи в поиске ссылку на Telegram 0
09:06
МВД предлагает внести изменения в российские паспорта 7
08:58
СМИ: шоу "Орел и Решка" закрывается 1
08:54
ФСБ нагрянула с обысками в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" 4
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 27 декабря 0
08:25
Минтруд рассказал, сотрудников каких профессий могут сократить в 2019 году 1
08:18
Итоги года: ЗАО "Алейскзернопродукт" отметили знаком надежного экспортера 0
08:06
Какие социальные выплаты получат жители Алтайского края в 2019 году 7
07:50
"Горячую линию" запустили в Алтайском крае по мусорным вопросам 0
07:34
Зима, холода: какие болезни возникают из-за мороза 0
07:19
Коммунальщиков на Алтае уличили в массовом саботаже отчетности 9
07:03
Чиновникам Алтая перед Новым годом напомнили о запрете получать подарки 0
06:48
Коттедж с убранством в дворянском стиле продают в Барнауле за 25 млн руб. 11
06:32
Фотографии, которые помогут вам согреться и улыбнуться 2
06:17
30-градусные морозы продолжат властвовать в Алтайском крае 27 декабря 0
06:01
Между Сциллой и Харибдой: депутат о проблемах алтайского бюджета 1
05:53
Управделами президента РФ закупит новые машины на 400 млн, чтобы сэкономить 5
04:53
Памфилова: расследование по выборам губернатора Приморья в сентябре замяли 3
03:57
Доля уставших и грустных людей выросла в России вдвое 0
02:45
Недельная инфляция в России стала максимальной за полтора года 0
01:27
Патриарху Варфоломею пообещали передать бывшую резиденцию Януковича 1
00:14
Журнал Science представил десятку самых важных достижений науки в 2018 году 0
23:47
iPhone сделал шоу с зажигательной музыкой из фото попавшей в ДТП женщины 2
23:35
Путин предложил бизнесу помочь с нацпроектами "для достижения прорыва" 2
23:18
Единственный россиянин на МКС остался без подарков на Новый год 0
22:51
Путин и Лукашенко не смогли договориться по налоговому маневру 0
22:39
Песков ответил на предложение Володина переосмыслить Конституцию 0
22:21
Обращение рубля на Украине предложили ограничить в Верховной раде 1
21:51
Порошенко заявил, что новые санкции коснутся депутатов от "Единой России" 1
21:35
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса "Авангард" 4
21:27
Патрушев увидел зачатки появления в Европе неонацистского союза 3
20:51
Российская армия получит "Невесту Сатаны" уже в 2019 году 0
20:33
Россияне выбрали лучшего актера и музыканта, сериал и фильм уходящего года 0
20:21
США размещают боевые высокоточные системы у российских границ 0
19:52
Военное положение на Украине подошло к концу 1
19:42
Бетонный мост, напечатанный на 3D-принтере, установили в Китае 1
19:08
Коротко о главном: планетарий, Савинцев на свободе и деньги депутатов
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 декабря
18:51
Песков рассказал о "клубках противоречий" в отношениях с Беларусью 0
18:32
Патриарх Кирилл предрек "кровавые конфликты" из-за смены названия УПЦ МП 5
18:21
Ростех готов представить высокоточные пули уже в 2019 году 1
17:52
Глава ГИБДД призвал менять ПДД не чаще одного раза в год 0
17:31
Пациента после трепанации черепа бросили на пол на разодранный матрас 9
17:25
Десятки тысяч небезопасных саженцев не пропустили на Алтай из Казахстана 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.