Обвиняемая в экстремизме Мария Мотузная сбежала из Украины в Литву

Обвиняемая в экстремизме и оскорблении чувств верующих "ВКонтакте" Мария Мотузная из Барнаула сбежала из Киева, где находилась несколько месяцев, в Литву. Как сообщает "МБХ Медиа", девушка не планирует просить политического убежища, в случае если ее не объявят в розыск.
"Я, конечно, хотела бы съездить хотя бы в гости домой, но пока слишком этого боюсь. Когда уже будет точно известно, что дела закрыли, меня не смогут задержать и еще что-то сделать, я, как минимум, к маме съезжу. А вернуться? Пока не знаю. Очень туманно мое будущее видится", — сообщила Мотузная.
По ее словам, о возвращении своего дела в Следственный комитет для дополнительного расследования она узнала из сообщений СМИ.
"Честно говоря, я в полной растерянности. Потому что больше двух месяцев прошло с последнего решения суда о возвращении дела в прокуратуру. А дальше тишина, хотя все знают, что я уехала. Они ничего не делали, а тут опять зашевелились", — пояснила Мотузная.
Она добавила, что, обсудив ситуацию с адвокатом, они решили, что суд пытается таким образом либо "похоронить" дело, либо объявить Мотузную в розыск.
6 августа текущего года Индустриальный районный суд Барнаула начал рассматривать дело в отношении Мотузной. 24-летняя студентка обвинялась по статьям 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и 282 (возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии) УК РФ.
По данным следствия, она размещала в одной из социальных сетей картинки, которые лингвистическая экспертиза признала экстремистскими, так как речь идет о возбуждении расовой вражды.
Комментарии
"Мария Мотузная из Барнаула сбежала из Киева, где находилась несколько месяцев, в Литву."
Бр-р, ну и высокий слог.
Маша попала под влияние западной пропаганды.
из Украины в Литву
В Литве лучше?
Несем русский мир в другие страны, а своих граждан травим и преследуем так, что люди вынуждены уезжать из страны...
Да пофиг так-то вообще...
зачем вообще о ней пишете? то же мне персона-однодневка... тешите ее самолюбие? пупок на ровном месте... измельчало все.. писать не о чем.. а тут и вообще - ни о ком...
Терпения ей. Суд конечно, неоднозначно.
Ей возможно уже поступили предложения рассказать, как в Барнауле граждан травят
27.12.2018 09:59
- гость -
Эта больная с кольцом в носу не есть достойный представитель нашей страны.
Она сбежала из-под суда. Она не была осуждена, была велика вероятность оправдательного вердикта. А с учетом поправок в законодательство по экстремизму, оправдательный вердикт был практически на 100% решен.
Но эта альтернативноодаренная решила побираться за бугром. Что-ж, это ее выбор.
Ну Литва всяко лучше Украины, но лучше Франция или Германия. Я бы туда уехал, но на переезд нужны деньги. Они возможно могут появиться, мир не без добрых людей, но для этого надо запостить картинку, например, против власти, но боюсь, что это противозаконно, не хочется рисковать. Вот и сижу в Барнауле
а спонсор то кто все этих бегов?
Может уехать во Франции, там можно свободно протестовать, надев желтый жилет. Но сначала надо узнать, не Путин ли организовал протесты, а то можно влететь
Во Франции бедняги до сих пор не могут определиться массовые протесты это хорошо или плохо
27.12.2018 10:14
гость
Во Франции бедняги до сих пор не могут определиться массовые протесты это хорошо или плохо
И в Испании с этим не могут определиться
27.12.2018 10:07
Грантштейн
"Эта больная с кольцом в носу не есть достойный представитель нашей страны".
А Вы достойный очевидно...
27.12.2018 10:20
- гость -
А у вас с рождения такая мерзкая манера переходить на личности комментаторов вместо обсуждения сабжа?
Если вам не понравилось моё мнение, то это не повод обсуждать меня.
Обсуждайте мнение, а не оппонента.
Интересно, сколько народу из числа тех, кто на груди написал #простинасМаша, ей хоть копеечку перечислили?
По сабжу, девка дура. Поддерживающие не далеко ушли.
По состоянию на 2018 год минимальная зарплата в Литве составляет 400 евро в месяц.
По официальным данным литовского Департамента статистики, средняя зарплата в Литве в 2018 году составляет 895,2 евро в месяц до уплаты налогов. При этом в государственном секторе местные специалисты получают 885,2 евро, а в частном 900. После всех обязательных вычетов чистая средняя зарплата в Литве равняется 700,2 евро.
54600 средняя в рублях. Жителям АК такого и не снилось.
надо её садить. и она сядит не в России так в другой стране
27.12.2018 10:22
Грантштейн
Дык, ведь это Вы голословно перевели на личность - назвали девушку больной, а по кольцу в носу сделали вывод о недостойности!
27.12.2018 10:35
- гость -
так в Москве средняя зарплата 80 тыс, а ваши расчеты так себе
27.12.2018 10:36
- гость -
Дыкайте в своём Зажопинске, а здесь извольте на человеческом языке общаться.
Я обсуждаю не абстрактную "девушку", а сабж, т.е. новостной повод. Имею право высказаться по носителю этого повода, так как это и есть обсуждение новости.
Вы же обсуждаете комментатора, который высказал мнение по новости.
Вы не видите разницы? Так я вас тыкаю носом в эту разницу.
Это не я постил идиотские мемасики на свой стене в идиотской соцсети ВК, это не я убегал из-под суда в Украину, и там попрошайничал. Это не я себе в нос кольцо втыкал. Понимаете?
Вот мы и обсуждаем эти поступки. А вам, видимо, эти поступки близки. И вам не понравилось моё мнение. Вот вы за неимением аргументов в защиту этих очевидно идиотских поступков Мотузной, решили перейти на личность того, кто высказал это мнение.
27.12.2018 10:35
- гость -
У нас статистика тоже много чего пишет. Пообщайся с литовцами или лучше съездий,узнай про жизнь. У жены,двоюродная сестра там живёт,так вот могу сказать: не верь статистикам!
То-то они от хорошей жизни все в Европе на заработках.
27.12.2018 09:59
- гость -
Несем русский мир в другие страны, а своих граждан травим и преследуем так, что люди вынуждены уезжать из страны...
А вы попробуйте в США негра негром назвать, или сказать телочке что у нее классные титьки. Потом узнаете "почем фунт лиха".
27.12.2018 10:11
гость
можете перед краевой администрацией свою мошонку к асфальту прибить. глядишь и приголубят на западе. там любят ущербных.))