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Экс-главу одного из сельсоветов Тальменского района обвиняют в превышении должностных полномочий в связи с незаконным распоряжением земельными участками, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Женщине инкриминируют совершение четырех преступных эпизодов. Согласно версии следствия, в 2015 и 2016 годах обвиняемая, возглавляя сельсовет, изготовила и подписала четырем местным жителям несоответствующие действительности выписки из похозяйственных книг.
"В дальнейшем граждане, не имеющие права на бесплатное приобретение в собственность земельных участков на территории сельсовета, на основании указанных выписок незаконно оформили право собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства", — уточняют в СКР.
Уголовное дело направлено в суд.
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