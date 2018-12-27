Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин в официальном письме сообщил, что "…многообразие природных факторов, различие типологических условий произрастания требует проведения более глубоких научных исследований для принятия взвешенного решения". В письме также сказано, что вопрос о выделении ленточных боров в отдельный лесорастительный район рассмотрят в ближайшие дни на научно-техническом совете в Рослесхозе (Москва).

"Мы возлагаем большие надежды на научно-технический совет, так как только экспертное сообщество ученых-лесоводов, представителей профильных учреждений может дать ответ, как правильно вести хозяйство в ленточных борах. Главное — мы обозначили свою позицию о недопустимости принятия научно необоснованных решений, которые могут привести к негативным экологическим, экономическим и социальным последствиям. Мы поддерживаем выделение отдельного лесорастительного района в том случае, если "новые правила игры" создадут оптимальные условия для охраны лесов от пожаров, лесовосстановления, борьбы с "черными лесорубами", сохранив при этом возможность для работы предприятий лесного комплекса", — отметил Максим Усов, координатор инициативной группы.

Необоснованным, на взгляд участников инициативной группы, является вопрос о сокращении либо запрете рубок лесных насаждений. Это противоречит состоянию ленточных боров, где по некоторым лесничествам доля спелых и перестойных насаждений достигает 80%. Другими словами, древесина гниет и усыхает на корню, создавая пожарную и санитарную опасность. Важно подчеркнуть, что не каждая рубка проводится в целях заготовки древесины. Например, рубки ухода относятся к мероприятиям по воспроизводству лесов.

"Позицию о том, что при решении вопроса о статусе ленточных боров нужно учитывать экологические, экономические и социальные аспекты, поддержали заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, председатель АКЗС Александр Романенко. С их мнениями мы ознакомились в средствах массовой информации. В поддержку алтайских лесоводов выступили лесопромышленники Сибири и Дальнего Востока. Главы районов и сельских поселений, расположенных в ленточных борах, также говорят о необходимости сохранения лесных предприятий. Мы рады, что наше обращение вызвало волну обсуждения вопроса с разных точек зрения, а не с одной, как это было до этого", — заключил Усов.

Иван Иванович Дитц, глава Тюменцевского района:

— В нашем районе в селе Вылково есть филиал Каменского ЛДК. Раньше (до реформы лесной отрасли в 2007 году — прим. пресс-службы) это был Кулундинский мехлесхоз. Вся история села связана с этим предприятием. Оно всегда было значимо для жителей приборовых сел. Кроме обеспечения населения дровами, а это основной вид топлива, предприятие дает рабочие места, охраняет лес от пожаров, занимается лесовосстановлением, производит продукцию из дерева. Очевидно, что хозяйство оставлять бесконтрольно нельзя.

Как известно, сколько людей, столько мнений. Но когда вопрос встал ребром: работать предприятию или нет, депутаты, главы сельских поселений, жители выступили за сохранение лесхоза. Есть понимание, что если вовремя не убирать больные и старые деревья, то начнется размножение вредителей леса, а также увеличение болезней. Но главное — увеличится риск лесных пожаров. Это главный враг леса. Одного возгорания может быть достаточно, чтобы за неделю потерять всю Кулундинскую ленту.

Что касается возраста рубки, их видов, то это вопрос к профильным специалистам. Именно заключения научного сообщества должны лечь в основу ведения хозяйственной деятельности.

Денис Александрович Леснов, глава Ключевского района:

— На территории Ключевского района ведет деятельность промышленное предприятие лесной отрасли ООО "Лес Сервис". Для района сегодня это полноценно функционирующий хозяйствующий субъект.

В подразделениях Ключевского района "Лес Сервиса" по состоянию на 1 декабря 2018 года трудоустроено 120 человек. Размер среднемесячной заработной платы работников предприятия превышает среднерайонный показатель. За 11 месяцев текущего года предприятием перечислено в бюджет НДФЛ в сумме около 3 млн. рублей, страховых взносов во внебюджетные фонды в размере более 8,5 млн. рублей.

"Лес Сервис" является не только градообразующим для района в целом, а также бюджетоформирующим предприятием для второго по величине села Ключевского района — с. Северка.

"Лес Сервис" несет огромную социальную нагрузку. На постоянной основе предприятием осуществляется содержание центра досуга, детского городка, спортивно-игрового комплекса с бассейном и музея леса в с. Северка. Ежегодно расходы на эти объекты составляют более 1,5 млн. руб. Также руководство предприятия никогда не остается в стороне и при проведении различных социальных мероприятий культурного или спортивного характера как на территории с. Северка, так и района в целом. Оказывается спонсорская помощь образовательным учреждениям Ключевского района, осуществляется социальная поддержка работников, вышедших на пенсию из лесхозов с ежегодным предоставлением материальной помощи в месячник пожилого человека в размере 600 рублей на 1 человека, а также дровяной древесины для отопления жилых помещений.

Населению района предприятием предоставляется льготная топливная и деловая древесина для постройки жилья, ремонта и восстановления хозяйственных построек в рамках выделенных району лимитов.

Немаловажно, что сегодня "Лес Сервис" для Северки, да и для всего Ключевского района — это еще и гарант противопожарной безопасности. Предприятие со своей техникой и опытными специалистами обеспечивает нам противопожарную безопасность не только в лесном массиве, но и на степных территориях района.

Принятие нового закона (речь о возможном сокращении хозяйственной деятельности — прим. пресс-службы), скорее всего, приведет к оптимизации всей структуры компании, в том числе и пожарной службы. Для социально-экономического развития района, конечно, эти последствия будут критичны.

Евгений Александрович Юрьев, глава Михайловского района Алтайского края:

— Я считаю, что экологическая и экономическая составляющая должны быть в балансе. Для жителей сел, расположенных рядом с борами, предприятия лесного комплекса имеют большое значение. Один из важнейших факторов — это противопожарное взаимодействие — как при возникновении лесных и степных пожаров, так и в населенных пунктах. Также мы обращаемся к предприятию за помощью при проведении спортивных, культурных и других значимых мероприятий.

Но самое важное — это выполнение предприятием своих непосредственных задач: охрана лесов от пожаров, лесовосстановление, выпуск продукции из дерева, что важно как с экологической, так и с экономической точки зрения. Думаю, что при принятии решений нужно руководствоваться научными исследованиями, учитывать социальные последствия для жителей районов, где лесное хозяйство — исторически сложившийся вид деятельности.

Сергей Васильевич Сергейчук, глава Корниловского сельского совета Каменского района:

— В нашем селе расположен лесохозяйственный участок. Здесь работает порядка 40 человек, а это около 40 семей, чья жизнь связана с лесным хозяйством. Сотрудники опахивают лесной фонд в преддверии лесных пожаров, оказывают помощь в тушении пожаров в селе, чистят дороги в зимнее время. Важным для нас является и обеспечение населения дровами. Другими словами, там, где есть техника и люди, село процветает. При возможном сокращении рабочих мест молодежь разъедется, меньше детей будет в школе, пострадает социальная сфера. Для нас важно, чтобы лесное хозяйство велось подконтрольно, чтобы делом занимались специалисты.