Сибирский мороз немилосерден к тем, кто долгое время проводит на открытом воздухе. Легкий или сильный холодовой дискомфорт, общее переохлаждение, обморожение конечностей, конденсат, отсыревание обуви и белья — знакомые явления для рабочих, строителей, продавцов, работников охраны и постовых служб, туристов и рыбаков, да и просто людей, ждущих автобус на остановке ранним холодным утром.
Однако теперь вынужденное нахождение на морозе — больше не проблема. Компания PolarHot создает и предлагает целую линейку одежды и аксессуаров с искусственным подогревом от современных греющих элементов, работающих от батарейки типа PowerBank: куртки, комбинезоны, жилеты, стельки, перчатки, носки.
Что это и зачем?
Согревающий эффект зимней одежды может быть значительно усилен путем применения греющих элементов (термоэлектрических пленок и тканей) в жилетах, куртках, белье, перчатках и носках. Греющие элементы могут быть съемными либо несъемными (полностью интегрированными в одежду). Длительная работа от безопасной батарейки 5 вольт, влагозащищенность, мягкость и прочность греющих элементов позволят сохранять комфортное тепло во время продолжительного пребывания на открытом воздухе в холодное время года либо в плохо отапливаемых помещениях, складах, рынках и т.д.
При работе на холодном воздухе, на природе, охоте, рыбалке, в походах, в охране или на посту — мягкий инфракрасный подогрев позволит вам сохранять комфортное тепло в течение длительного времени. Использование жилетов, белья с искусственным подогревом позволит носить легкие, не сковывающие движения куртки и ветровки при низких температурах и не чувствовать дискомфорта. Избавьтесь от неуклюжих пуховиков и тяжелых дедовских тулупов: тепло вам обеспечат современные греющие элементы. Обогрев в важных физиологических точках (грудь, лопатки, поясница, ступни) расширит кровеносные сосуды, улучшит кровоток, перенесет тепло по всему телу.
Хотя одежда с подогревом — это одежда прежде всего специального назначения, нагревательные элементы также эффективно применяются и в одежде повседневной носки: включите мягкий подогрев куртки вашему ребенку — и он сможет гулять долго и комфортно, не замерзая. Наденьте жилет с подогревом под повседневную одежду — и ощутите тёплый комфорт в холодном офисе, на складе, в аудитории. Включите стельки с подогревом — и можете отправиться на рыбалку или в поход в любой мороз.
Компания PolarHot тщательно разработала компоновку греющих элементов в различных моделях одежды: куртках, комбинезонах, жилетах. Проработала и выбрала для вас лучшие современные термоэлектрические материалы (среди них новейший и функциональный ГРАФЕН), отобрала самые надежные и емкие батареи для длительной и стабильной работы.
Основа одежды с подогревом — разработанные с использованием передового мирового опыта и материалов, производимые в Барнауле современные модели сертифицированной специальной одежды, в которой применяются особые ткани, мембраны, покрытия, пропитки. Это куртки, жилеты и комбинезоны для особых условий эксплуатации, применяемые в различных областях деятельности, связанной с пребыванием на морозе: туризм, рыбалка, ДПС, охрана, спецслужбы и т. п. Даже без греющих элементов эта одежда получает наилучшие отзывы при эксплуатации в морозы, а с ними тепло в такой экипировке вам точно гарантировано! Так как основные пользователи — это простые люди, вынужденные пребывать длительное время на морозе, цены на одежду с греющими элементами очень демократичные, поэтому позволить ее себе может каждый желающий.
Одежда с подогревом — это настоящий эксклюзив. Нигде в Алтайском крае не предлагается такая уникальная экипировка, увидеть которую помимо магазина PolarHot можно разве что в интернете на некоторых сайтах с очень недемократичными ценами. А в магазин PolarHot можно прийти лично, посмотреть, потрогать руками, получить консультацию и даже испытать одежду и аксессуары с подогревом.
Существуют часто задаваемые вопросы от людей, которые хотят приобрести продукцию от компании PolarHot.
Можно ли стирать одежду вместе с греющими элементами?
Можно, защитив USB-разъем питания колпачком. Греющие элементы не боятся воды даже при подключенном питании (при стирке батарею, конечно же, нужно снять).
Сколько времени проработает батарея?
PolarHot предлагает ёмкие внешние батареи типа PowerBank со стандартным USB-разъемом проверенных марок, емкостью от 4400 до 13000 миллиампер-часов. На такой батарее одежда или стельки с подогревом будут греть от 3 до 8 часов, при необходимости от PowerBank можно также зарядить свой сотовый телефон.
Можно ли установить греющие элементы в уже имеющуюся куртку?
Да, греющие элементы легко интегрируются в любую одежду с подогревом необходимых точек. Так же, как производители, мы готовы сделать нужную вам одежду с подогревом по индивидуальному заказу для особых целей.
Можно ли использовать один нагревательный комплект с разными единицами одежды?
Да, съемные нагревательные элементы универсальны и могут быть перенесены с одной модели одежды на другую, например, с куртки на штаны полукомбинезона.
Какой элемент экипировки с искусственным подогревом пользуется наибольшим спросом у клиентов?
Хит сезона: Стельки с электрическим подогревом
После наступления холодов резко вырос спрос на стельки с искусственным подогревом. Они помогают сохранить ноги в тепле, мягко греют и сушат ступню, удаляют сырость, изморозь и конденсат из обуви. Толщина стелек всего 3 мм, они не создают тесноты в обуви и самостоятельно подгоняются под размер в широком диапазоне. Вот некоторые характеристики стелек:
- Температура нагрева — 35-40 град., комфортно и не горячо.
- Стельки с подогревом работают от безопасной батарейки типа Power Bank, напряжением 5 вольт (батарею можно также использовать для зарядки сотовых). Работа до 6 часов с батареей емкостью 7800 миллиампер-часов.
- Стельки прочные и долговечные. Безопасный и надежный греющий элемент. Не боятся воды: отсутствует опасность замыкания даже при погружении подключенной работающей стельки в воду.
- Батарея находится в кармане куртки или брюк, провода питания располагаются внутри штанин (батарея не крепится к ногам и не находится внутри стелек, соответственно, не мешает ходьбе и не подвержена механическому воздействию).
- Можно применять более емкие батареи для более длительной работы стелек.
- Нет необходимости вынимать стельки из обуви для подзарядки батареи.
- Стельки можно купить не только в нашем магазине, но и напрямую на сайте.
Сибирская зима не страшна, если Вы используете современную одежду и аксессуары с искусственным подогревом! Будем рады рассказать Вам больше в нашем магазине по адресу:
г. Барнаул, ул. Малахова, 86 Д, ТЦ "Простор"
Звоните нам: +7 (3852) 25-47-25
Пишите: sales@polarhot.ru
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Комментарии
обогреваю коттедж от батарейки.
очень эффективно.
хватает на 2 суток
Хватит кормить тепловые сети!