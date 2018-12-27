Фото: realhomejobsnow.com
Поисковик "Яндекс" запустил генератор новогодних предсказаний, который составлен на основе запросов россиян. Об этом пишет РИА Новости.
"Узнать будущее" можно на сайте, нажав соответствующую кнопку.
В компании отметили, что временами им попадаются смешные, трогательные или парадоксальные запросы. "Мы решили, что они не обидятся, если мы поделимся нашими находками со всеми", — добавили в "Яндексе".
Кроме этого, компания составила отдельный перечень из самых необычных и смешных запросов (орфография и пунктуация сохранены):
- вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски;
- куда сходить где нет людей;
- мстители война без конечностей смотреть онлайн;
- нога Акинфеева обои;
- нога Ибрагимовича фото бесплатно голая;
- как отомстить мужчине рыбе;
- как вернуть себе расположение кота;
- как посветить день коту что бы ему понравилось;
- как вывезти кота из севастополя в париж;
- ровно 4 это сколько;
- корень в слове спасибочки;
- зебры в кратце;
- фото девушек древнего египта;
- к чему снится едят пельмени без тебя.
Ранее "Яндекс" сообщал о самых популярных запросах года. В уходящем году больше всего россиян интересовали чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.
Комментарии
Гы, фото девушек древнего египта, я бы тоже посмотрел
Жоржик
А что мешает?)))
как вывезти кота из севастополя в париж;
вот тут бы я посоветовал обратиться к Шувалову.
А смешно бывает из-за словаря и автоподстановок в запросах. Впрочем, Siri этим тоже страдает.
27.12.2018 11:08
- гость -
Мумии за девушек как-то плохо прокатывают