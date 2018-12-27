Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях активно обсуждают поступок водителя автобуса маршрута № 17, который проехал на запрещающий сигнал светофора на площади Октября — дискуссии добавляет градуса тот факт, что совсем недавно в краевой столице уже было ДТП с участием автобуса, в результате чего пострадали 20 человек.
Видео, на котором запечатлены не самые мудрые действия шофера, опубликовано в сообществе Barnaul 22.
"25 декабря на площади Октября в Барнауле был замечен автобус с пассажирами, следующий по маршруту 17. Нарушая правила и рискуя жизнями людей, водитель решил проехать на красный сигнал, совершив при этом опасный обгон слева", — говорится в сообщении.
В кадре видно, что водители в соседних рядах остановились, а те, кому загорелся зеленый, уже начали движение.
Между тем напомним, что вечером 19 декабря на площади Октября произошло ДТП с участием автобуса маршрута № 35, в результате чего пострадали 20 человек.
А 24 декабря в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Никитина столкнулись две маршрутки. В этой аварии пострадали четыре человека.
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