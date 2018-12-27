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Президент России Владимир Путин поздравил спасателей страны с профессиональным праздником, который отмечается 27 декабря.
Путин поблагодарил спасателей за эффективную и самоотверженную службу. "Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым решительным действиям в условиях повышенного риска, в самой сложной нестандартной обстановке. Умение работать именно так: четко, слажено и результативно, вы не раз доказали на деле. Как в нашей стране, так и за рубежом. В ходе сложнейших спасательных и гуманитарных операций, при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий, пожаров, других чрезвычайных ситуаций", — отметил глава государства.
Также президент акцентировал внимание на необходимости дальнейшего укрепления профилактического направления в деятельности МЧС.
"Необходимо активнее работать на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Обеспечить строжайший принципиальный контроль за соблюдением противопожарных правил и иных требований и режимов безопасности на сложных технических объектах и в местах массового пребывания людей. Конечно, реальная жизнь все равно дает свои неожиданные вводные, и люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на вас, потому что уверены — помощь обязательно придет", — добавил Путин.
Также президент заверил, что в министерстве будет укрепляться кадровый потенциал, развиваться техническое оснащение. По словам Путина, государство не забудет о социальной поддержке сотрудников МЧС и их семей.
"Желаю здоровья, удачи и успехов в нелегкой и благородной службе и, конечно, от всей души поздравляю вас, ваши семьи с наступающим Новым годом", — резюмировал глава государства.
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